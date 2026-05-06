Yusuf Beyazıt, Okul Saldırıları Komisyonu Başkanı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yusuf Beyazıt, Okul Saldırıları Komisyonu Başkanı Oldu

06.05.2026 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusuf Beyazıt, TBMM Okul Saldırıları Araştırma Komisyonu başkanı seçildi. İlk toplantı yapıldı.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda komisyonun başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi. AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam komisyon başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin sözcü, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ise katip üye şeklinde belirlendi.

Beyazıt, komisyon başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, yaşanan olayların herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Beyazıt, "Bu meselenin iktidarı, muhalefeti olmaz. Bu işin partisi, siyasi hesabı olmaz. Söz konusu olan çocuklarımız, yavrularımız, geleceğimizdir. Komisyonumuzun alacağı kararların, benzer olayların önlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan üçer milletvekilinin bulunduğunu hatırlatan Beyazıt, komisyon üyesi milletvekillerinin duyarlılıkla hareket edeceğine inandığını vurguladı.

Beyazıt, üye milletvekilleriyle komisyonun çalışmalarını en doğru şekilde yapmaya gayret edeceklerini dile getirdi.

Komisyonun, çalışma takviminin belirlenmesi amacıyla 6 Mayıs Çarşamba günü toplanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yusuf Beyazıt, Okul Saldırıları Komisyonu Başkanı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:54:11. #7.12#
SON DAKİKA: Yusuf Beyazıt, Okul Saldırıları Komisyonu Başkanı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.