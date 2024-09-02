Yusuf Ziya Yılmaz'dan Seçim Sonrası Nezaket Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Yusuf Ziya Yılmaz'dan Seçim Sonrası Nezaket Vurgusu

Yusuf Ziya Yılmaz\'dan Seçim Sonrası Nezaket Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası rekabetin yerini nezakete bırakması gerektiğini belirtti. Çankırı İl Başkanlığında partililere seslenen Yılmaz, siyasette gücenmişlik ve kırılmışlık gibi duyguların başarısızlığa yol açacağını vurguladı.

02.09.2024 19:51
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini "Nezaket ortaya koymasını bilmeyen siyaset yapamaz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Parti binasında partililere seslenen Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Nezaket ortaya koymasını bilmeyen siyaset yapamaz"

Parti içinde yaşanan rekabetlerin seçim sonrasına yansıtılmaması gerektiğini belirten Yılmaz, "Seçim öncesi çalışmaları sürecinde siyasetin rekabet aşaması vardır. Bu süreçte de ufak tefek rekabetin getirdiği incinmeler olmuş olabilir. Bu hassasiyetler bir evin içerisindeki aile mensuplarının zaman zaman karşılaştığı sorunların boyutunu asla aşmamalı. O sürecin gerektirdiği rekabeti yaparken bazı durumlar olabilir. Bu olmuşlukları seçim sonrasında asla yansıtmamalıyız. Kucaklaşarak yeni başarı öyküleri yazmaya direnmeli ve gayret etmeliyiz. Bu siyasetin temel felsefesi ve AK Partimizin de inandığı temel bir felsefedir. Seçim öncesi rekabet olur ama seçim bittikten sonra rekabet yerini nezakete bırakır. Nezaket, siyasetin vazgeçilmezidir. Nezaket ortaya koymasını bilmeyen siyaset yapamaz. Asla siyasette gücenmişlik, darılmışlık, kalıcı hale gelmiş olan kırılmışlık olmaz. Bu duyguları yenemeyen, bu duygularına mahkum olan siyasette başarılı olamaz" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yusuf Ziya Yılmaz'dan Seçim Sonrası Nezaket Vurgusu - Son Dakika

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