Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir yandan seçim çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da sosyal medyayı aktif kullanmaya çalışıyor. Ancak Özdağ'ı destekleyenler kadar eleştiren de geniş bir kesim var. Son olarak Zafer Partisi Aksaray Gençlik Kolları Başkanı olduğu iddia edilen kişinin sözleri, tepkilere neden oldu.
Gençlik kolları başkanı, söz konusu videoda, "Göktanrı inancımıza göre yeni börümüz Ümit Özdağ. 100 yıl önce Atatürk gelmişti şimdi yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ geliyor" ifadelerini kullanılıyor.
Gençlik kolları başkanının bu sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Son Dakika › Politika › Zafer Partisi'nden tepki çeken sözler: Yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ - Son Dakika