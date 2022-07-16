Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin İzmir il kongresine katıldı - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin İzmir il kongresine katıldı

16.07.2022 18:14

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İzmir İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresine katıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İzmir İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresine katıldı.

Özdağ, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, partilerinin kuruluşundan bu yana 10 aylık bir sürenin geçtiğini hatırlattı.

Bu sürede Türk milletinin gerçek sorunlarını dile getirdiklerini savunan Özdağ, "Partimiz büyük bir hızla yükselişe devam ediyor. Bu hepimizin eseri kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Dünyanın jeopolitik ve ekonomik olarak büyük bir dönüşüm dönemine girdiğini aktaran Özdağ, "Bu dönemde devletlerin, milletlerin tekrar üretime, sanayide ve tarımda üretime dönmesi gerekiyor. Türkiye'yi tekrar üreten bir ülke haline getirmeliyiz. Onun için biz Zafer Partisi olarak ekonomide önce devlet yatırımlarını planlayacağımız bir çerçeveyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Zafer Partisi'nin gündemden düşürülmeye çalışıldığını, anket çalışmalarında partilerine yer verilmediğini ileri süren Özdağ, "Zafer Partisi sokak sokak, meydan meydan gelmeye devam ediyor. Engelleyemiyorlar ve engelleyemeyecekler." dedi.

Özdağ, Türk gençliğinin partilerine büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin İzmir il kongresine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin İzmir il kongresine katıldı - Son Dakika
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