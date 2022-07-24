Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz - Son Dakika
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz

24.07.2022 11:59

Partisinin oy oranıyla ilgili, "Şu anda yüzde 8'in üzerindeyiz" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı programın sunucusunu da şaşırttı. Özdağ, "İddialı oldu, beklemiyorduk" diyen sunucuya bir kez daha 'hayır' diyerek yanıt verdi.

Mültecilerle ilgili söylemleriyle öne çıkan Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir programda hem gündeme hem de kendi partisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın ilerleyen bölümünde sunucu tarafından Özdağ'a "Anketlerde yüzde 1 ila 2 arasında gösteriliyorsunuz, bu manipülasyon mu?" diye soruldu.

"YÜZDE 8'İN ÜZERİNDEYİZ"

Özdağ bu soruya, "Hedeflerimizi sürekli revize ediyoruz. Çünkü çok hızlı büyüyoruz. 1 veya 2 denilerek açıklanan rakamlar doğru değil, şu anda yüzde 8'in üzerindeyiz" yanıtı verdi.

RAKAMA SUNUCU BİLE ŞAŞIRDI

Özdağ'ın söylediği rakam, sunucuda şaşkınlık yarattı. Özdağ, "İddialı oldu, beklemiyorduk" diyen sunucuya bir kez daha "Hayır" diyerek karşılık verdi. Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal medyada 16 milyon twitter kullanıcısı var, bunlardan bot hesapları kaldırdığınızda Zafer Partisi'ni destekleyen kullanıcıların sayısı 5 milyonu buluyor. Bu bile zaten Zafer Partisi'nin geldiği noktayı gösteriyor. Biz de anket yaptırıyoruz, nerede olduğumuzu biliyoruz."

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Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz - Son Dakika
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