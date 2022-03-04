Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi: "Radyasyon seviyesi normal seyrinde" - Son Dakika

Rusya'nın Zaporijya nükleer santraline saldırısından sonra çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada şu an radyasyon seviyesinin normal değerde olduğu duyuruldu.

Rusya'nın Energodar kentindeki Zaporoji nükleer santralini ele geçirme saldırısı sırasında santralde yangın çıktı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiğini duyururken nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz, Ukraine 24 kanalına bağlanarak radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurdu.

Öte yandan yangının çıktığı noktanın idari bina olduğu öğrenildi. Santralde çatışmalar hala sürerken yangın da büyümeye devam ediyor. - KİEV