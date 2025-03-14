Zelenskiy: Ateşkes İçin ABD'nin Tekliflerini Değerlendiriyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya ile ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "Masada ABD'nin gökyüzünde, denizde ve cephede koşulsuz ateşkes önerisi var. Ukrayna'nın bu öneriyi kabul etmesiyle birlikte, garantili güvenliğe, bu savaşın sona ermesine ve güvenilir bir barışa doğru hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayabiliriz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün bizi barışa yaklaştırabilecek diplomasi ve müzakerelerle dolu bir gün oldu. Şimdi masada ABD'nin gökyüzünde, denizde ve cephede koşulsuz ateşkes önerisi var. Ukrayna'nın bu öneriyi kabul etmesiyle birlikte, garantili güvenliğe, bu savaşın sona ermesine ve güvenilir bir barışa doğru hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayabiliriz" dedi.

Ukraynalı heyetin Suudi Arabistan'daki toplantıda çok iyi çalıştığını kaydeden Zelenskiy, "ABD tarafıyla temaslar devam ediyor. Yapıcı bir yaklaşım sergilemeye kararlıyız. Rusya'ya yapıcı olması yönünde baskı yapmak ve Rusya'nın savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayan tüm bu manipülasyonlarına son vermek hala çok önemli. Şu anda Ukrayna'yı ve barışa yönelik çabalarımızı destekleyen herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.

Bugün savaşın sona erdirilmesi gerektiğine dair pek çok doğru söz duyduğunu dile getiren Zelenskiy, "Ukrayna'nın duruşunun onaylandığını duydum. Gerçekten yardımcı olabilecek, diplomasiyi güçlendirebilecek ve barışı yakınlaştırabilecek herkesi bir araya getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. - KİEV