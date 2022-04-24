Zeydan Karalar makamını küçük Melis'e bıraktı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 3. Sınıf Öğrencisi Melis Dönmez'e bıraktı.

Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, makamını Gönül Ferhat Baykara İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Melis Dönmez'e bıraktı. Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara yönelik bir sözünü hatırlatarak, " 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Kendinizin ne kadar değerli, önemli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve hürmetlerimle anıyor, yokluklar ve güçlükler içinde verdikleri İstiklal Mücadelesi yolunda demokratik yaşamın ilk adımı olan Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu çocuklarına bayram olarak hediye eden bir milletin evladı olarak gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Tüm çocukların çocuk bayramını kutluyorum" dedi.

Melis Dönmez, Zeydan Karalar'a çocuklara yönelik çeşitli hizmet talimatları verdi. Melis Dönmez, Zeydan Karalar'ın farklı proje ve çalışmalarından örnekler de anlattı.

Başkan Zeydan Karalar da, Melis Dönmez'in anne ve babasına, öğretmenlerine, okulunun yöneticilerine teşekkür etti, Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretilerine bağlı, özgüveni yüksek bir neslin Türkiye'nin güvencesi olduğunu belirtti. - ADANA