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Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor.

Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
19.11.2023 09:58

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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