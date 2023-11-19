Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.