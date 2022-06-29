Zirve kentin zirve başkanı: Mehmet Sekmen - Son Dakika
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Zirve kentin zirve başkanı: Mehmet Sekmen

29.06.2022 13:57
Zirve kentin zirve başkanı: Mehmet Sekmen

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, haziran ayında yapılan ankette de "Türkiye'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, haziran ayında yapılan ankette de " Türkiye'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi. Aynı ankette Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da ilçe belediyeleri arasında Türkiye ikincisi oldu.

Göreve geldiği günden bu yana birçok derece elde eden ve yerel yönetimin marka ismi olan Başkan Sekmen, "Büyükşehir Belediye Başkanları" arasında zirvedeki yerini adeta tescilledi. Kariyeri başarılarla dolu olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sonar Araştırma tarafından haziran ayında yapılan ankette yüzde 58.8 oy oranıyla "Türkiye'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi.

Başkan Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin en seçkin kentinde hayata geçirdiğimiz yatırım ve projelerimizin Türkiye'nin dört bir sathında örnek gösterilmesi bizlere ayrı bir gurur veriyor. Dadaşlar diyarında elde edilen bu başarının anketlere de yansıması çalışma azmimizi güçlendiriyor. Ankete katılarak kadim kentimizle ilgili memnuniyeti ifade eden ve bizlere bu gururu yeniden yaşatan hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Erzurum'un Anadolu'nun önsözü olduğunu anımsatan Sekmen, "Anadolu'nun önsözü olan şehrimize hizmet etmek onur ve şereflerin en yücesidir" kaydını düştü. Başkan Sekmen, ilçeler arasında yapılan ankete de dikkati çekerek, "Yakutiye Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar kardeşim ve ekibini tebrik ediyorum. İnşallah el ve gönül birliğiyle bu aziz şehri AK Belediyecilik vizyonumuz ve 'Gönül Belediyeciliğimizle' inşallah şaha kaldıracağız" diye konuştu.

Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yatırım bütçesi kullanımında üst üste üç kez, Covid-19 ile mücadelede, 2021 ve Mart 2022'de yapılan anketlerde de 'Türkiye birincisi' olmuştu. - ERZURUM

YORUMLAR
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Sekmen'den termal destekli domates seralarına tam puan Sekmen'den termal destekli domates seralarına tam puan Erzurum patent üretiminde 3'üncü sırada Erzurum patent üretiminde 3'üncü sırada
Kaynak: İHA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zirve kentin zirve başkanı: Mehmet Sekmen - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zirve kentin zirve başkanı: Mehmet Sekmen - Son Dakika
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