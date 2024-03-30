Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre, yarın yapılacak yerel seçimlere ilişkin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona ererken, Zonguldak'ta siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları da kaldırıldı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona erdi. Propaganda serbestliğinin sona ermesiyle siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları kaldırıldı. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, YSK'nın açıklayacağı bir tarihe kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda da gerçekleştiremeyecek. - ZONGULDAK
Son Dakika › Politika › Zonguldak'ta yerel seçim propaganda serbestliği sona erdi - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelede büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, bakanlık olarak vazifelerinin seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi olduğunu söyledi. Yerlikaya, terörle mücadelenin yanı sıra teröristle de mücadele ettiklerini ve bölgenin birçok alanda büyük bir aşama kaydettiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'deki mitinglerini tamamlayarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek akşam namazını burada kıldı. Erdoğan, camideki vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara harçlık dağıttı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da eşlik etti.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın, ikametgahının Diyarbakır'da olması nedeniyle İstanbul'da oy kullanamayacağı bildirildi. İBB Eş Başkan adayı Beştaş, seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oy kullanamayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ve Düzköy ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, yağmura rağmen Filistin için gösteri düzenledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek verdi. Eylemciler, Gazze'deki saldırıları soykırım olarak nitelendirerek acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Gösteri, BM Cenevre Ofisi önünde gerçekleştirildi.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin Toprak Günü'nün 48'inci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İrlandalılar Filistin'e destek sözleri içeren şarkılar söyledi ve Filistinlilerin geleneksel halk oyunlarından Dabke oynandı. Filistin asıllı IPSC Başkan Yardımcısı Fatin Al Tamimi, Filistin Toprak Günü'nün önemine vurgu yaparak, Filistin'in sadece toprakları değil kimlikleri, onurları ve geçmişleri olduğunu belirtti. Toprak Günü, 1976'da İsrail'in Filistinlilere ait arazilere el koyması ve Filistin halkının bu gaspı protesto etmek için düzenlediği gösterilerle başlamıştır.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Uysal, mitingde yaptığı konuşmada, yarının milletin kendi kaderine hükmedeceği bir gün olduğunu belirtti. Ayrıca, DP İscehisar Belediye Başkan adayı Osman Çelebi de katılımcılara projelerini anlattı.
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