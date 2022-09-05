1 kilo doğan Çağan bebek hayata tutundu - Son Dakika
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1 kilo doğan Çağan bebek hayata tutundu

05.09.2022 13:09

1 kilo doğan Çağan bebek hayata tutunduSAMSUN Samsun'da, gebeliğin 28. haftasında bin gram olarak dünyaya gelen Çağan bebek, yenidoğan yoğun bakımda geçirdiği 2 aylık tedavisinin ardından hayata tutundu.

1 kilo doğan Çağan bebek hayata tutundu

SAMSUN Samsun'da, gebeliğin 28. haftasında bin gram olarak dünyaya gelen Çağan bebek, yenidoğan yoğun bakımda geçirdiği 2 aylık tedavisinin ardından hayata tutundu.

Serhat ve Selen Çetin'in ilk bebekleri olan Çağan bebek, Liv Hospital Samsun'da prematüre bebek olarak dünyaya geldi. İlk doğduğunda neredeyse parmak kadar olan Çağan bebek yapılan yenidoğan yoğun bakım tedavisi sonucunda sağlıkla taburcu oldu. 1 kilo olarak doğan Çağan bebek, 2 ayın ardından 5 buçuk kiloya kadar ulaştı.

"Hayata erken başlayan güçlü prematüre bebeklerimizden biridir"

Bebeğin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Bebeğimiz 28. haftada doğdu. Hayata erken başlayan güçlü prematüre bebeklerimizden biridir. Yaklaşık 2 ay kadar bizimle beraberdi. Bazen zor yolları geçtik beraber bazen de işlerin kötüye gittiği zamanlarda oldu. Hastanemizde en uzun kalan bebeklerinden biri oldu. Ailesine sağlıklı bir şekilde vermeyi başardık. Şimdi takiplerine geliyor. Büyüdüğünü görmek güzel bir duygudur. İnşallah büyüdüğünde damatlığını da görürüz. Çok küçük doğan bebeklerimizin yaşama ihtimali çok düşük olsa da üçüncü düzey yeni doğan yoğun bakımlarda tecrübeli doktorlar sayesinde yaşamayı başarıyorlar. Önemli olan burada hekimin tecrübesi oluyor. Biz iyi bir ekiptik, ailemizde çok uyumluydu. İyi giden, kötü giden her şeyi biliyorlardı. Onlar da bize destek oldular. Çok başarılı sonuçlar elde ettik" dedi.

"Çağan'ı ilk gördüğüm andaki şokumu hiç unutamıyorum"

Anne Selen Çetin, "Hiç beklemediğim bir tabloydu. Prematüre bebeği etrafımda ne duydum ne görmüştüm. Başıma geleceğini hiç düşünmüyordum. Sık sık kontrollerim vardı. Bir anda doğum yapınca hepimiz neye uğradığımızı şaşırdık. Çağan'ı ilk gördüğüm andaki şokumu hiç unutamıyorum. Daha sonra Nazlı hocamızın ekibi hem de Çağan'a duyduğu sevgi ile bebeğimizi bu noktaya getirdiler. Diğer annelere tek önerim internetten araştırma yapmasınlar. Çok fazla olumsuz şeyler var. İnterneti bıraktım ve o psikolojiden kurtuldum. Bu zorlu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Her bebeğin gelişimi farklıdır"

Çağan bebeğin babası Serhat Çetin ise "Doktorlar burada iyi yönlendiriyorlar. Burada bilmediğiniz bir sürece başlıyorsunuz. Bu süreçte de birçok badireler oluyor. Sabrederek daha iyi duruma gelmesini beklemek gerekiyor. Nazlı Hanım'a ve ekibine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Liv Hospital, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 1 kilo doğan Çağan bebek hayata tutundu - Son Dakika

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