10 Yaş Altı Çocuklarda Hastalık Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

10 Yaş Altı Çocuklarda Hastalık Artışı

Dr. Toker, 10 yaş altı çocuklarda el, ayak ve ağız hastalıklarının arttığını belirtti.

31.10.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 yaş altı çocuklarda el, ayak ve ağız hastalıkları arttı

KAYSERİ - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker; 10 yaş altı çocuklarda el, ayak ve ağız hastalıkları arttığını söyleyerek, hastalığın bulaşıcı olduğunu dikkat çekti.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker; özellikle ilkokul ve okul öncesi çocuklarında görülen el, ayak ve ağız hastalıkları ile ilgili konuştu. Hastalığın okullarda temas ile bulaştığını kaydeden Toker; "Bu dönemde el, ayak, ağız hastalığı dediğimiz ve bir virüsle bulaşan bir hastalık 10 yaş altında olan çocuklarda çok sık görülüyor. Bu kreş ve ilkokul dönemini kapsıyor. Bu hastalık elde ve ağızda çıkan yaraların temasıyla hem de ağızdaki yaraların hapşırma, tıksırma ve yakın temasla konuşma gibi salınmasıyla bulaşabiliyor. Özellikle ağız içerisinde ağrılı yaralar, yutma güçlü yapabiliyor. El ve ayak tabanlarında ağrılı su toplayan küçük yaralar oluşabiliyor. Bu yaraları olan çocuklarımız sınıfta masa, sıra, oyuncak, kalem ve ortak oyun oynarken yaptığı temaslar ile birbirlerine bulaştırabiliyorlar" dedi.

Toker ayrıca, hastalığın bulaştığı çocuklarda ateş yüksekliği ve evde halsizlik gibi durumların görüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Kayseri, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 10 Yaş Altı Çocuklarda Hastalık Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Mehmet Emin Ekmen’den Ersan Şen’e: Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Mehmet Emin Ekmen'den Ersan Şen'e: Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 00:45:04. #1.12#
SON DAKİKA: 10 Yaş Altı Çocuklarda Hastalık Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.