10 Yaş Altı Çocuklarda Hastalık Artışı

Sağlık

10 yaş altı çocuklarda el, ayak ve ağız hastalıkları arttı

KAYSERİ - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker; 10 yaş altı çocuklarda el, ayak ve ağız hastalıkları arttığını söyleyerek, hastalığın bulaşıcı olduğunu dikkat çekti.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker; özellikle ilkokul ve okul öncesi çocuklarında görülen el, ayak ve ağız hastalıkları ile ilgili konuştu. Hastalığın okullarda temas ile bulaştığını kaydeden Toker; "Bu dönemde el, ayak, ağız hastalığı dediğimiz ve bir virüsle bulaşan bir hastalık 10 yaş altında olan çocuklarda çok sık görülüyor. Bu kreş ve ilkokul dönemini kapsıyor. Bu hastalık elde ve ağızda çıkan yaraların temasıyla hem de ağızdaki yaraların hapşırma, tıksırma ve yakın temasla konuşma gibi salınmasıyla bulaşabiliyor. Özellikle ağız içerisinde ağrılı yaralar, yutma güçlü yapabiliyor. El ve ayak tabanlarında ağrılı su toplayan küçük yaralar oluşabiliyor. Bu yaraları olan çocuklarımız sınıfta masa, sıra, oyuncak, kalem ve ortak oyun oynarken yaptığı temaslar ile birbirlerine bulaştırabiliyorlar" dedi.

Toker ayrıca, hastalığın bulaştığı çocuklarda ateş yüksekliği ve evde halsizlik gibi durumların görüldüğünü sözlerine ekledi.