54 Günlük Bebek Ankara\'ya Sevk Edildi

Çanakkale'de hastalanan 54 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 54 günlük kız bebeğin, yapılan tedavilerinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bebek bunun üzerine, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla gerekli tedbirler alınarak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bebeğin tedavisinin burada devam edeceği öğrenildi.