7 Yaşındaki Doğa, Sağlık Elçisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

7 Yaşındaki Doğa, Sağlık Elçisi Oldu

7 Yaşındaki Doğa, Sağlık Elçisi Oldu
13.06.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa Tezer, sigara karşıtlığına destek vererek sağlık elçisi ilan edildi, dedesi sigarayı bıraktı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından 'sağlık elçisi' ilan edilen Doğa Tezer (7), Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nce Gazi Üniversitesi yerleşkesinde kurulan tütünle mücadele standında farkındalık çalışmalarına destek verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışında merkezde bulunan Doğa Tezer ile tanışarak sohbet etti. Bakan Memişoğlu ile gerçekleştirdiği samimi diyalogla kamuoyunun dikkatini çeken Doğa Tezer, dedesinin sigara kullandığını söylerken, Bakan Memişoğlu da Doğa'yı sağlık elçisi ilan ederek, dedesini sigarayı bırakması konusunda teşvik etmesini istemişti. Doğa Tezer'in çağrısının ardından dedesi Hasan Yürekliaslan sigarayı bıraktı.

Doğa Tezer, İl Sağlık Müdürlüğü'nün Gazi Üniversitesi'nde düzenlediği farkındalık etkinliğinde sağlık çalışanlarıyla birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Doğa, sigaranın zararlarına ilişkin bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Etkinlik kapsamında standı ziyaret eden vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapılırken, Doğa da ölçüm sürecine eşlik ederek katılımcılarla sohbet etti ve dumansız yaşam konusunda farkındalık mesajları verdi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 7 Yaşındaki Doğa, Sağlık Elçisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu 130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu
e-Devlet’te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Buse Terim’den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz Buse Terim'den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz
Trafikte yol kesen Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma Trafikte yol kesen Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma
Süperstar bile yalnız Hayranlarına içini döktü Süperstar bile yalnız! Hayranlarına içini döktü

13:41
24 yıllık hasret bitiyor İşte Dünya Kupası’ndaki muhtemel 11’imiz
24 yıllık hasret bitiyor! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
13:05
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
12:54
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
12:08
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel’in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 13:57:11. #7.12#
SON DAKİKA: 7 Yaşındaki Doğa, Sağlık Elçisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.