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75 yaşındaki kadının karnından 3 buçuk kilogramlık kitle çıkartıldı - Son Dakika

75 yaşındaki kadının karnından 3 buçuk kilogramlık kitle çıkartıldı

19.01.2022 10:45

- 75 yaşındaki kadının karnından 3 buçuk kilogramlık kitle çıkartıldı Karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr.

- 75 yaşındaki kadının karnından 3 buçuk kilogramlık kitle çıkartıldı

Karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk:

"Tabiri caizse karpuz büyüklüğünde bir kitleydi"

ESKİŞEHİR - Vücudunda bir süredir farklı hastalık belirtileri olduğunu fark eden 75 yaşındaki yaşlı kadının karnından, 25 santimetre uzunluğunda 3 buçuk kilogramlık kist çıkartıldı.

Eskişehir'e şehir dışından gelen A.F.; karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik ve sırt ağrısı şikayetleriyle farklı doktorlara başvurdu. Uygulanan tedavi yöntemlerinden isteği sonuçları elde edemeyen yaşlı kadın, son olarak Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk ile görüştü. Yapılan incelemeler sonucunda Op. Dr. Oruk, A.F.'nin karnında 25 santimetrelik bir kist olduğunu tespit etti. Mide bağırsak sisteminden köken alan "stromal tümör" adı verilen 3 buçuk kilogramlık kitle, cerrahi operasyonla başarılı şekilde çıkarıldı. Operasyonun ardından günlük yaşam kalitesi yükselen A.F., sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"12 parmaktan köken alan yapısını ayırdıktan sonra komple çıkarttık"

Hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. İhsan Oruk, "Hastamız bir süredir ciddi karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik ve sırt ağrısı şikayetleri vardı. Birkaç kez doktora gidiyor ama karın şişliği artıyor ve ciddi ağrılar oluyor. Bu nedenle bize başvurdu. Yaptığımız incelemelerde karın içini dolduran yaklaşık 25 santimetrelik bir kitle tespit ettik. Ameliyata aldığımız zaman kısa çapı da yaklaşık 20 santimetre olan, tabiri caizse karpuz büyüklüğünde kisttik kitle gördük. Etraf dokuları yapışıktı ve onları güzelce temizledik. 12 parmaktan köken alan yapısını ayırdıktan sonra komple çıkarttık" dedi.

"Cerrahi dışında pek bir tedavisi yok"

Bağırsak sisteminden köken alan iyi huylu tümörlerin nadir görüldüğünü ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Oruk, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Patolojik incelemeye gönderdiğimiz zaman bizim nadiren gördüğümüz mide bağırsak sisteminden köken alan iyi huylu tümörler var. Patolojisi stromal tümör dediğimiz hastalık olarak rapor edildi. Bunların tek tedavisi, cerrahi olarak kitleyi ne kadar geniş olarak çıkartırsanız o kadar başarı yüksek oluyor. Cerrahi dışında pek bir tedavisi yok. Sonrasında gerekli olursa bir hap tedavisi var. Tarttığımız zaman 3 buçuk kilogramlık bir kitle olduğunu gördük. Bu kitle karın içerisinde tüm organlara baskı yapıyordu. Bu ortalıktan kalktığı için hastanın yaşam standardı yükseldi.

75 yaşındaki kadının karnından 3 buçuk kilogramlık kitle çıkartıldı
75 yaşındaki kadının karnından 3 buçuk kilogramlık kitle çıkartıldı
75 yaşındaki kadının karnından 3 buçuk kilogramlık kitle çıkartıldı

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Genel Cerrahi, Eskişehir, Tümör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 75 yaşındaki kadının karnından 3 buçuk kilogramlık kitle çıkartıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 75 yaşındaki kadının karnından 3 buçuk kilogramlık kitle çıkartıldı - Son Dakika
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