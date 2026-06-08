Malatya'nın Darende ilçesinde bacağı kırılan 76 yaşındaki adam, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.
Bacağı kırılan 76 yaşındaki H.Ö.'ye ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Yaşlı adamın durumunun ciddi olması üzerine hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikopter, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakletti. Hastanın tedavisi hastanede sürüyor. - MALATYA
Son Dakika › Sağlık › 76 Yaşındaki Adam Hava Ambulanşıyla Sevk Edildi - Son Dakika
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