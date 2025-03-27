90 Yaşındaki Nine TAVI ile Sağlığına Kavuştu

90'lık nine şifayı Manisa Şehir Hastanesinde buldu

MANİSA - Manisa'da ileri derecede aort darlığı tanısı konulan 90 yaşındaki hasta Manisa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne başvuran 90 yaşındaki Aysel Durmuş'a, ileri derecede aort darlığı tanısı konuldu. Manisa Şehir Hastanesi Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimleri Doç. Dr. Ramazan Gündüz ve Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen yaşı ilerleyen Durmuş'a TAVİ (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu) işlemi uygulandı. Başarılı gerçekleştirilen operasyonla 90 yaşındaki Aysel Durmuş sağlığına kavuştu.

Hastanın ileri yaşı ve daha önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle cerrahiye uygun olmadığını belirten Doç. Dr. Gündüz, Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen ile birlikte yaklaşık bir saat süren TAVİ işlemini başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu tür yüksek riskli operasyonların multidisipliner bir ekip çalışması gerektirdiğini vurgulayan Dr. Gündüz, anestezi hekimleri, anestezi teknisyenleri, koroner yoğun bakım ekibi ve anjiyo teknisyenlerine teşekkür etti. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Gündüz, ileri aort darlığının kalpten çıkan ana damarın kapağının daralmasıyla ortaya çıkan ciddi bir rahatsızlık olduğunu belirterek, "Kapak darlığı ilerledikçe hastalarda nefes darlığı, çabuk yorulma, akciğer ödemi, tekrarlayan bayılmalar ve ani ölüm riski artar. Bu nedenle mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Tedavi seçenekleri arasında açık kalp cerrahisi ve kapalı yöntemle yapılan TAVİ işlemi bulunur" dedi.

Operasyon sonrası şikayetleri büyük ölçüde azalan Aysel Durmuş, sağlık ekibine teşekkür ederek, "Ağrılarım nedeniyle yürümekte zorlanıyordum. Tedavi sonrası kendimi çok daha iyi hissediyorum. Doktorlarıma ve tüm sağlık çalışanlarına minnettarım" diye konuştu.