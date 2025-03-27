90 Yaşındaki Nine TAVI ile Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

90 Yaşındaki Nine TAVI ile Sağlığına Kavuştu

Manisa'da 90 yaşındaki Aysel Durmuş, aort darlığı sonrası başarılı TAVI operasyonu ile iyileşti.

27.03.2025 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

90'lık nine şifayı Manisa Şehir Hastanesinde buldu

MANİSA - Manisa'da ileri derecede aort darlığı tanısı konulan 90 yaşındaki hasta Manisa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne başvuran 90 yaşındaki Aysel Durmuş'a, ileri derecede aort darlığı tanısı konuldu. Manisa Şehir Hastanesi Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimleri Doç. Dr. Ramazan Gündüz ve Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen yaşı ilerleyen Durmuş'a TAVİ (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu) işlemi uygulandı. Başarılı gerçekleştirilen operasyonla 90 yaşındaki Aysel Durmuş sağlığına kavuştu.

Hastanın ileri yaşı ve daha önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle cerrahiye uygun olmadığını belirten Doç. Dr. Gündüz, Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen ile birlikte yaklaşık bir saat süren TAVİ işlemini başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu tür yüksek riskli operasyonların multidisipliner bir ekip çalışması gerektirdiğini vurgulayan Dr. Gündüz, anestezi hekimleri, anestezi teknisyenleri, koroner yoğun bakım ekibi ve anjiyo teknisyenlerine teşekkür etti. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Gündüz, ileri aort darlığının kalpten çıkan ana damarın kapağının daralmasıyla ortaya çıkan ciddi bir rahatsızlık olduğunu belirterek, "Kapak darlığı ilerledikçe hastalarda nefes darlığı, çabuk yorulma, akciğer ödemi, tekrarlayan bayılmalar ve ani ölüm riski artar. Bu nedenle mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Tedavi seçenekleri arasında açık kalp cerrahisi ve kapalı yöntemle yapılan TAVİ işlemi bulunur" dedi.

Operasyon sonrası şikayetleri büyük ölçüde azalan Aysel Durmuş, sağlık ekibine teşekkür ederek, "Ağrılarım nedeniyle yürümekte zorlanıyordum. Tedavi sonrası kendimi çok daha iyi hissediyorum. Doktorlarıma ve tüm sağlık çalışanlarına minnettarım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Operasyon, Hastane, Sağlık, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 90 Yaşındaki Nine TAVI ile Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:46:53. #7.13#
SON DAKİKA: 90 Yaşındaki Nine TAVI ile Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement