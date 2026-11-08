Abacı ve Koçaş Şırnak Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesine gönüllü destek veriyor - Son Dakika
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Abacı ve Koçaş Şırnak Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesine gönüllü destek veriyor

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Abacı ve Koçaş Şırnak Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesine gönüllü destek veriyor
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Biruni Üniversitesi Hastanesinde görevli Prof. Dr. Okay Abacı ile Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, Şırnak Devlet Hastanesinde zorlu ve özellikli anjiyo işlemlerine gönüllü katkı sunuyor. Milletvekili Arslan Tatar da hastanede görüştüğü akademisyenlere teşekkür etti.

İstanbul'dan Şırnak'a uzanan gönüllü sağlık desteği, kentte tedavi gören hastalar için umut oldu. İstanbul Biruni Üniversitesi Hastanesinde görev yapan Prof. Dr. Okay Abacı ve Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, Şırnak Devlet Hastanesine gelerek özellikle anjiyo ünitesinde gerçekleştirilen özellikli ve ileri düzey girişimsel işlemlere destek sağlıyor. Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, gönüllü akademisyenleri hastanede ziyaret ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şırnak'ta sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik dikkat çeken bir çalışma gerçekleştiriliyor. İstanbul'dan kente gelen iki profesör, akademik bilgi ve mesleki tecrübelerini Şırnaklı hastaların tedavisine katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak paylaşıyor. Şırnak Devlet Hastanesinde görev alan Prof. Dr. Okay Abacı ve Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, özellikle anjiyo ünitesinde gerçekleştirilen zorlu ve özellikli girişimsel işlemlerde sağlık ekibine destek veriyor. Uzmanlık gerektiren işlemlere sağlanan bu katkıyla hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine destek olunuyor.

Tatar hastalarla bir araya geldi

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Devlet Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören vatandaşlarla görüştü. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Tatar, hastanedeki sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi. Ziyaret kapsamında gönüllü olarak Şırnak'a gelen profesörlerle de bir araya gelen Tatar, iki akademisyenin özellikle anjiyo ünitesinde gerçekleştirilmesi gereken özellikli işlemlere bilgi ve tecrübeleriyle katkı sunduğunu belirtti. İstanbul'dan Şırnak'a gelerek hastaların sağlığı için gönüllü destek veren Prof. Dr. Okay Abacı ve Prof. Dr. Cüneyt Koçaş'a teşekkür eden Tatar, sağlık alanında ortaya konulan dayanışmanın önemine dikkat çekti. Tatar, hastane yönetimine, hekimlere ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek tedavi gören tüm vatandaşlara acil şifalar diledi.

Kaynak: İHA
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