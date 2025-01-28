ABD\'de Kamu Sağlığı Yetkililerine DSÖ ile İş Birliğini Durdurma Talimatı

Sağlık

ABD'de, ülkedeki kamu sağlığı yetkililerine Dünya Sağlık Örgütü ile çalışmayı durdurmaları emri verildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi John Nkengasong, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilgili bir talimat yayınladı. Talimatta, ülkede kamu sağlık kuruluşlarındaki üst düzey yöneticilerden, DSÖ ile çalışan tüm personelin iş birliklerini derhal durdurmaları belirtildi. Talimatın, 'DSÖ ile teknik çalışma grupları, koordinasyon merkezleri, danışma kurulları, iş birliği anlaşmaları, şahsen veya sanal olarak etkileşim kuran tüm CDC personeli için geçerli olduğu' kaydedildi.