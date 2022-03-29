ABD'li Bilim İnsanları Vücudun Kan Kaybıyla Mücadelede Doğal Alarmını Keşfetti - Son Dakika

LOS ANGELES, 28 Mart (Xinhua) — Keşif, kan kaybı esnasında kan basıncının korunmasını sağlayan reaksiyonu başlatan nöronlar yığınının yerini saptıyor. Nöronlar kan kaybını tespit ettiğinde kan damarlarına baskı yaparak uygun kan basıncının muhafaza edilmesini sağlayan sinir faaliyetini artırıyor. Cell Reports adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmaya göre yeni sonuçlar, vücudun sahip olduğu kan basıncını muhafaza etmek için kullandığı önemli bir sürece ışık tutuyor. UVA Eczacılık Departmanında araştırma görevlisi olan George Souza, "Beyin, kan kaybı esnasında, kalp ve beyin gibi kritik organlara kan akışına destek olan bir kardiyovasküler reaksiyonu koordine eder" dedi ve ekledi: "Çalışmamız, kan kaybına verilen kardiyovasküler reaksiyonun beyinsapında bulunan birkaç yüz nöronun faaliyetindeki değişikliklere bağlı olduğunu gösteriyor."