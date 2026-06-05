Adana, Bölgenin Sağlık Merkezi Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana, Bölgenin Sağlık Merkezi Oluyor

Adana, Bölgenin Sağlık Merkezi Oluyor
05.06.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Canan, Adana'nın çevre illerden gelen hastalar için önemli bir sağlık merkezi olduğunu vurguladı.

Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuz Canan, Adana'nın; Gaziantep, Antakya ve Kahramanmaraş gibi çevre illerden gelen hastalar için bir sağlık merkezi olduğunu, kentin sağlık altyapısının Avrupa ile yarışır düzeyde olduğunu söyledi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuz Canan, Adana'nın bölgesel bir sağlık merkezi olarak üstlendiği kritik rolü ve çocuk sağlığında gelinen son noktayı değerlendirdi.

1998 yılından bu yana kesintisiz hizmet veren merkezin pediatri bölümü sorumluluğunu yürüten Prof. Dr. Canan, akademik kadrolarının gücü ve teknolojik altyapılarının Avrupa standartlarında hizmet ürettiğini vurguladı.

Hastanenin sunduğu hizmet kapasitesine dair detaylar paylaşan Prof. Dr. Canan, "Halihazırda 20 pediatri hekimiyle hizmet veriyoruz. Bu hekim kadrosunun 14'ü yan dal uzmanlığına sahip, aynı zamanda 12'si profesör ve doçent ünvanlı akademisyenlerden oluşuyor. 7 ayrı yan dalda hizmet veren, akademik olarak son derece güçlü bir yapıya sahibiz" dedi. Ayda ortalama 6 bin 500 yeni hasta kabulü yapan merkezin; 100 yataklı servisi, 10 yataklı çocuk yoğun bakımı ve 36 yataklı modern yeni doğan ünitesiyle Adana'da geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını belirtti.

Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın vizyonu ve önderliğinde, özellikle organ nakli konusunda uluslararası başarılara imza atıldığını söyleyen Canan, 2010 yılından bugüne kadar yaklaşık 120 çocuk böbrek nakli, 4 karaciğer nakli ve 3 kalp nakli yapıldığını bu operasyonların sadece bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda bilim dünyasıyla paylaşılan akademik başarılar olduğunu hatırlattı.

Adana'nın; Gaziantep, Antakya ve Kahramanmaraş gibi çevre illerden gelen hastalar için bir sağlık merkezi olduğunu belirten Canan, kentin sağlık altyapısının Avrupa ile yarışır düzeyde olduğunu söyledi. Adana'daki üniversite ve şehir hastaneleriyle birlikte bu yükü başarıyla göğüslediklerini ifade eden Canan, yenilikçi tanı ve tedavi yöntemlerinin hemen her branşta başarıyla uygulandığını, tetkik ve tedavi modaliteleri açısından Adana'nın çok başarılı bir noktada olduğunu vurguladı.

"Çocuklar sadece hastalık anında değil, sağlıkları korunurken de takip edilmelidir"

Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı'na dair de bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Oğuz Canan; kronik karaciğer hastalıkları, büyüme gerilikleri, malabsorbsiyon sendromları ve çölyak gibi spesifik konularda ileri düzeyde hizmet verdiklerini belirtti. Ailelere koruyucu hekimlik noktasında önemli tavsiyelerde bulunan Canan, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları korumak için kusursuz bir aşılama programı, organik ve sağlıklı beslenme ile düzenli büyüme takibi şarttır. Ailelerin, çocuklarını düzenli olarak bir pediatri hekimi kontrolünde tutmaları, sorunların erken teşhis edilmesini sağlar. Çocuklar sadece hastalık anında değil, sağlıkları korunurken de takip edilmelidir" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Sağlık, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana, Bölgenin Sağlık Merkezi Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Hizbullah’tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu
Trafikte dehşet Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler Trafikte dehşet! Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret CHP kurultay ve kongre davasına ret

10:07
Bugün İstanbul’da İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim
Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim
10:06
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
08:36
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı İşte partisi
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 10:20:02. #7.13#
SON DAKİKA: Adana, Bölgenin Sağlık Merkezi Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.