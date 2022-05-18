Adana'da 6 yaşındaki çocuğun kopan parmağı yerine dikildi

Osmaniye'de 6 yaşındaki çocuğun çamaşır ipine sıkışarak kopan serçe parmağı, Adana'da özel bir hastanede gerçekleştirilen 3 saatlik operasyonla yerine dikildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmaniye'de yaşayan Fırat ve Ayşegül Ateş çiftinin 6 yaşındaki kızları Mira, balkonda çamaşır asmak için gerilen iple oynadığı esnada dengesini kaybederek düştü.

Mira'nın eline dolaşan çamaşır ipi, küçük kızın sol serçe parmağını kopardı.

Kopan parmağı da yanlarına alan ailenin gittiği Osmaniye Devlet Hastanesinde Mira, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana'daki özel bir hastanede ameliyata alındı.

Mira'nın parmağı, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Bülent Özdemir ve ekibi tarafından yaklaşık 3 saatlik başarılı operasyonla yerine dikildi.

Yaklaşık bir hafta hastanede kalan Mira, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Özdemir, bu tür olaylarda sağlık kuruluşlarına yapılacak erken başvurunun çok önemli olduğunu belirterek, "Kopan parmağın buz kalıpları yerine soğuk suyla hafifçe ıslatılmış, temiz bir bezin içinde hızlıca hastaneye ulaştırılması gerekir. Bu şekilde gerçekleşen acil müdahalelerde kopan organı kurtarma şansımız çok daha fazladır." ifadesini kullandı.