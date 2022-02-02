Adana'da her yıl 3 binden fazla hasta "nükleer tıpla" şifa arıyor - Son Dakika

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin nükleer tıp bölümü, "radyasyon" yöntemiyle hem hastalıklara teşhis koyuyor hem de başta kanser olmak üzere çok sayıda rahatsızlığın tedavisini gerçekleştiriyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Nükleer Tıp Uzmanı Doktor İhsan Sabri Öztürk yönetimindeki bölümde 8 nükleer tıp uzmanı hekim, 8 hemşire, 2 sağlık fizikçisi ve radyoloji teknisyeni görev yapıyor.

Nükleer tıp teknolojilerini 2010'dan beri çok sayıda hastalığa şifa bulmak için kullanan ekip, hem teşhis koyuyor hem de radyoaktif maddelerle bazı kanser türlerini ve tümörleri tedavi ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, tedavi yöntemi sayesinde özellikle tiroit kanserinde ve prostat kanseri kemik metastazlarında yüksek oranda başarı elde edildiğini belirtti.

Çevre illerin yanı sıra yurt dışından da hastaları ağırladıklarını kaydeden Öztürk, "Yatarak tedaviden yılda ortalama 300 hasta, poliklinikte de 3 bin hasta hizmet alıyor. Yatarak tedavi gören hastalarımız ortalama 2 gün hastanemizde kalıyor. Yatarak tedaviler bu amaçla hazırlanmış, konforlu ve özel donanımlı odalarda uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Öztürk, bölümdeki görüntüleme teknolojilerinin geçen yıl 20 bin 750 hastaya teşhis koyma amacıyla kullanıldığını kaydetti.