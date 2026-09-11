Adana'da ilaç salınımlı balon toplantısı başladı, 16 vaka canlı sunulacak

ADANA'da, 'DCB Plus 2026: İlaç Salınımlı Balonlar ve Ötesi' başlıklı toplantı başladı. Toplantıda, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 16 vaka sunumu, 2 gün boyunca kongre salonundaki katılımcılara video konferansla naklen aktarılacak.

Adana Kardiyoloji Derneği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Adana Tıp Fakültesi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen 'DCB Plus 2026: İlaç Salınımlı Balonlar ve Ötesi' toplantısı Adana Ticaret Odası Kongre Salonu'nda başladı. Türkiye'nin farklı kentlerinden kardiyoloji uzmanlarının katıldığı toplantıda, ilaç salınımlı balon teknolojileri, tedavi yöntemleri ve güncel uygulamalar ele alınıyor. Toplantıda, 2 gün boyunca 16 canlı vaka sunumu ve 11 teknik sunum video konferansla naklen aktarılacak.

'HEDEFİMİZ ADANA'YI TIP BİLİMİNİN ÜSSÜ YAPMAK'

Türkiye'de canlı vakalar eşliğinde gerçekleştirilen ilk toplantı olma niteliği taşıyan organizasyonun açılışında konuşan Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, kentin sağlık hizmeti sunumunun yanında tıp eğitimi ve bilimsel bilgi üretiminde de lider kent olma vizyonunu vurguladı. Nacar, "Adana'mızın sağlık hizmetlerinde bölgemizin nitelikli 'sağlık üssü' konumunu pekiştirmesinin yanı sıra düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası tıbbi kongreler, bilgi paylaşımı organizasyonları, tıbbi bilginin üretilmesi ve sürdürülebilir tıp eğitimi çalışmaları ile kentimizin, tıp bilimi üssü haline gelmesini de güçlü bir şekilde destekliyor ve hedefliyoruz" dedi.

'DAMARA ULAŞMA VE TEDAVİDE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYAN BİR TEKNOLOJİ'

Adana Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Demir ise "Adana'da büyük bir kongreye imza atıyoruz. Daha önce benzer bir toplantı Roma, Madrid ve Berlin'de yapılmıştı ama sınırlı sayıda katılımcı vardı. Kongremizde ilaç salınımlı balonların kullanımı ve gelecek kardiyoloji teknolojilerini 300'ün üzerinde akademik katılımcıyla birlikte değerlendireceğiz. Kardiyoloji, damar içerisinde metal bırakmama bakış açısıyla ilerliyor. Stent, metalden oluşuyor. İlaç salınımlı balonlar; 'metalsiz şekilde damarı nasıl iyileştirebiliriz' düşüncesizle yola çıkmış bir teknolojidir. Yeni yeni kullanıma giriyor ve ciddi şekilde tedavi etkinliği kendini göstermeye başlamış bir yöntemdir. Bazı damarlara stent takılamıyor, ameliyat edilemiyor. İşte bu damarlara ulaşma ve tedavi etmede bize büyük kolaylık sağlayan bir teknoloji" diye konuştu.

Konuşmaların ardından canlı vaka eşliğinde sunumlara geçildi.

Haber: Gülşah ATICI-Kamera: Mehmet ÜNEY/ADANA,