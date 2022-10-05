Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan genç, bir saatte bulunan organla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan genç, bir saatte bulunan organla sağlığına kavuştu

05.10.2022 15:04
Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan genç, bir saatte bulunan organla sağlığına kavuştu

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği teşhisi konulan gence, yaklaşık bir saat sonra bulunan organ Trabzon'dan özel uçakla getirilerek nakledildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği teşhisi konulan gence, yaklaşık bir saat sonra bulunan organ Trabzon'dan özel uçakla getirilerek nakledildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'de yaşayan P.D.'ye (16), Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Hastane doktorlarının nakil kararı almasının ardından P.D.'nin bilgileri Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi'ne girildi.

Sistem yöneticileri, yaklaşık 1 saat sonra Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan bir kişinin karaciğerinin P.D.'ye uygun olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar başkanlığındaki ekip Sağlık Bakanlığına ait uçakla Trabzon'a hareket etti.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Çetinkünar, Op. Dr. Sefa Özyazıcı, Op. Dr. Adnan Kuvvetli, Op. Dr. Cihan Gökler, Dr. Basrican İnce ve diğer ameliyat ekibi, Trabzon'dan alınan karaciğeri yaklaşık 12 saat süren ameliyatla P.D'ye nakletti.

Ameliyattan 3 gün sonra servise alınan P.D.'nin, buradaki tedavisi sürüyor.

"Kısa sürede uygun organın bulunması milyonda bir ihtimal"

Organ nakli yapılan P.D. yaptığı açıklamada, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Sonradan öğrendiğime göre 1 saatte bana uygun organ bulunmuş. Bu süre organ nakli için mucizevi bir durummuş. Bağışı yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Ömür boyu onlar ve kaybettikleri yakınları için dua edeceğim." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, P.D.'yi, Trabzon'daki ailenin duyarlılığının kurtardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadavradan organ bağışlarında, bir yandan aile yakınını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, diğer yandan başka bir insana hayat veriyor. Acil nakil ihtiyacının belirlenmesinden 1 saat sonra uygun karaciğer bulunması, P.D. için büyük bir şans. Bu kadar kısa sürede uygun organın bulunması, milyonda bir ihtimal diyebiliriz. Uygun karaciğer bulunmasaydı, hastamızı 4-5 günden fazla yaşatmak mümkün olmayacaktı. Bakanlığımızın organ bağışıyla ilgili başarılı organizasyonu da bu şansın hayat kurtarıcı bir unsura dönüşmesini sağladı."???????

YORUMLAR
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Acil karaciğer nakli kararı alınan hastaya 1 saatte uygun organ bulundu Acil karaciğer nakli kararı alınan hastaya 1 saatte uygun organ bulundu Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Osmaniye, Trabzon, Adana, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan genç, bir saatte bulunan organla sağlığına kavuştu - Son Dakika

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