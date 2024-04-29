Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kolon Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Sağlık

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kolon Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Kolon Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği işbirliğiyle kolon kanserine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Programda katılımcılar, kolon kanseri hakkında bilgilendirildi ve kanser tarama testlerinin önemi vurgulandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Volkan Harput, erken tanının kolon kanseriyle mücadelede önemli olduğunu belirtti.

29.04.2024 18:19
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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kolon kanserine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Derneğinin işbirliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılar, kolon kanserine karşı bilgilendirildi.

Etkinlikte konuşan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, kolon kanserinin sık görüldüğünü söyledi.

Kanser tarama testlerinin yaptırılması gerektiğini vurgulayan Bostancı, "Kolon kanseri yavaş ilerleyen bir hastalık. Kanser meydana geldiğinde arkasında en az 5 yıl var. O nedenle bunları erkenden saptamak ve tedavi edebilmek mümkün." dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Volkan Harput da kolon kanseriyle mücadelede erken tanının önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kolon Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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