AFAD ve UMKE ekipleri yolları kapanan köylerdeki hasta bebekler için seferber oldu - Son Dakika
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AFAD ve UMKE ekipleri yolları kapanan köylerdeki hasta bebekler için seferber oldu

13.03.2022 17:46

AFAD ve UMKE ekipleri yolları kapanan köylerdeki hasta bebekler için seferber oldu Köylerde mahsur kalan bebekler, zorlu mücadelelerle hastanelere ulaştırıldı Kastamonu'da yoğun kar yağışı sebebi ile yolları kapanan köylerdeki iki hasta bebek, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından paletli kar...

AFAD ve UMKE ekipleri yolları kapanan köylerdeki hasta bebekler için seferber oldu

Köylerde mahsur kalan bebekler, zorlu mücadelelerle hastanelere ulaştırıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da yoğun kar yağışı sebebi ile yolları kapanan köylerdeki iki hasta bebek, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından paletli kar aracıyla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yolları kapanan köylerdeki hastanlar için ardından Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi seferber oldu. Doğanyurt ilçesine bağlı Hürmetli köyünde yüksek ateş, kusma ve ishal şikayeti bulunan 9 aylık bebeğin ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ailenin yardım çağrısının ardından AFAD ve UMKE ekipleri, paletli kar aracıyla kapalı köy yolunu aşarak bebeğe ulaştı. Ekipler tarafından köy yolunda bekleyen ambulansa ulaştırılan bebek, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

İnebolu ilçesine bağlı Toklukaya köyünde kusma ve yüksek şikayetleri olan bir aylık bebek için de AFAD ve UMKE ekipleri yola koyuldu. Köye ulaşan ekipler hasta bebeği evinden alarak tedavisi için İnebolu Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

AFAD ve UMKE ekipleri yolları kapanan köylerdeki hasta bebekler için seferber oldu
AFAD ve UMKE ekipleri yolları kapanan köylerdeki hasta bebekler için seferber oldu
AFAD ve UMKE ekipleri yolları kapanan köylerdeki hasta bebekler için seferber oldu

YORUMLAR
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AFAD'tan kar altında nefes kesen tatbikat... Kar altındaki enkazda kazazedeleri işte böyle kurtarıyorlar AFAD'tan kar altında nefes kesen tatbikat... Kar altındaki enkazda kazazedeleri işte böyle kurtarıyorlar Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 287 köye ulaşım sağlanamıyor Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 287 köye ulaşım sağlanamıyor

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kastamonu, AFAD, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık AFAD ve UMKE ekipleri yolları kapanan köylerdeki hasta bebekler için seferber oldu - Son Dakika


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