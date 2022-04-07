Afganistan'da Kızamık Yüzünden 17 Çocuk Öldü - Son Dakika
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Afganistan'da Kızamık Yüzünden 17 Çocuk Öldü

07.04.2022 16:02
Afganistan'da Kızamık Yüzünden 17 Çocuk Öldü

KUNDUZ, 7 Nisan (Xinhua) — Yetkiliye göre, geçtiğimiz ay Kunduz, Bedahşan, Tahar ve Bağlan vilayetlerinin farklı bölgelerinden kızamığa yakalanan 915 çocuk Kunduz kentindeki devlet hastanesine getirildi ve bunlardan 17'si hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkili, kızamık hastalığıyla mücadele eden bir insani yardım kuruluşu olan Sınır Tanımayan Doktorlar'ın geçtiğimiz günlerde, kızamıktan etkilenen çocukların tedavisi amacıyla Kunduz hastanesinde […]

<a class='keyword-sd' href='/afganistan/' title='Afganistan'>Afganistan</a>'da Kızamık Yüzünden 17 <a class='keyword-sd' href='/cocuk/' title='Çocuk'>Çocuk</a> Öldü

KUNDUZ, 7 Nisan (Xinhua) — Yetkiliye göre, geçtiğimiz ay Kunduz, Bedahşan, Tahar ve Bağlan vilayetlerinin farklı bölgelerinden kızamığa yakalanan 915 çocuk Kunduz kentindeki devlet hastanesine getirildi ve bunlardan 17'si hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkili, kızamık hastalığıyla mücadele eden bir insani yardım kuruluşu olan Sınır Tanımayan Doktorlar'ın geçtiğimiz günlerde, kızamıktan etkilenen çocukların tedavisi amacıyla Kunduz hastanesinde 80 yataklı bir klinik açtığını sözlerine ekledi.

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Kızamık, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Afganistan'da Kızamık Yüzünden 17 Çocuk Öldü - Son Dakika
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