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Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular - Son Dakika

Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular

22.12.2021 11:16

Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 92 yaşındaki İbrahim Aslangiri, sağlık ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu hastaneye kaldırıldı.

Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular

AĞRI - Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 92 yaşındaki İbrahim Aslangiri, sağlık ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan Alakoyun Köyü'nde yaşayan 92 yaşındaki İbrahim Aslangiri, evinde rahatsızlandı. Kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyünden çıkıp hastaneye gidemeyen Aslangiri'nin yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yola çıkan ekipler hem ambulans hem de paletli ambulanslar ile güçlükle köye 5 kilometre mesafede bulunan Tükenmez köyüne ulaştı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler ise başka bir köyden Alakoyun Köyü'ne ulaşarak Aslangiri'yi hafif ticari araç yardımıyla Tükenmez Köyü'ne getirdi. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim Aslangiri'nin oğlu Bülent Aslangiri, köy yolu ulaşıma kapanınca ekiplerden destek istediklerini belirterek, "Babam 92 yaşında. Hastaydı, köy yolları kapalı olunca hastaneye götüremedik. Yetkililere haber verdik ve kepçe gelip yolu açtı. Biz de hastamızı alarak kepçenin arkasından aracımızla Tükenmez köyüne geldik. Burada babamı ambulansa bindirdik. Babam yaşlı ve rahatsızlığı var. Daha önceden herhangi bir rahatsızlığı yoktu" İfadelerine yer verdi.

Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular
Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular
Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular
Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular
Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular
Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular
Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular
Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular
Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular

Hisarcık, Hamur, Ağrı, kar, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ulaşıma kapanan köydeki 92 yaşındaki yaşlı adam için seferber oldular - Son Dakika


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