Üye Girişi
"AIDS'le mücadele, Covid-19 etkisiyle durma noktasına geldi" - Son Dakika

"AIDS'le mücadele, Covid-19 etkisiyle durma noktasına geldi"

30.11.2021 08:59
"AIDS'le mücadele, Covid-19 etkisiyle durma noktasına geldi"

1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör.

1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. ve İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Özlem Demir, "Dünya genelinde zaten yetersiz hizmet alan ve korunmasız olan bazı ülkelerde HIV testi yapımı, AIDS'le mücadele ve bakım hizmetleri de Covid-19 etkisiyle durma noktasına geldi" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1988 yılından beri farkındalık yaratmak adına 1 Aralık Dünya AIDS Günü olarak tanımlamış durumda. "Eşitsizliklere son verin. AIDS'i bitirin. Salgınları bitirin" olarak belirlenen bu yılki kampanya çerçevesinde korunma yöntemleri ve farkındalık yaratmak için dünya çapında pek çok etkinlik yapılıyor. 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. ve İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Özlem Demir, dünya genelinde zaten yetersiz hizmet alan ve korunmasız olan bazı ülkelerde HIV testi yapımının, AIDS'le mücadele ve bakım hizmetlerinin de Covid-19 etkisiyle durma noktasına geldiğini söyledi.

Eşitsizlik ve insanların hizmete ulaşamamaları nedeniyle HIV' in küresel bir sağlık krizi haline geldiğine dikkate çeken Demir, Covid-19'un HIV ile yaşayan birçok insanın hayatını daha zorlaştırdığını belirtti. Hizmette geride bırakılan gruplar arasında maalesef çocukların çoğunlukta olduğunu ifade eden Özlem Demir, "2020'de Covid-19'un etkisiyle önemli küresel hedeflere de ulaşılamadı. Geçtiğimiz yıl Dünya Sağlık Örgütü, AIDS hastası olanların CovId-19'dan hayatını kaybetme riskinin yüksek olduğunu duyurdu ve örgütün yayınladığı verilere göre, HIV virüsü ile enfekte olanların, Covıd-19'dan daha ağır etkilendiğini açıkladı" dedi.

COVID-19 SALGININDA HASTA SAYISI 15 BIN 500 KISIYE ULASTI

Özlem Demir, 24 ülkede yapılan çalışmada HIV bulaşmış ve Covid-19 nedeniyle hastalığı ağır geçiren, yatan ve tedavi gören hasta sayısı 15 bin 500 kişiyi ulaştığına dikkat çekti. Aynı incelemede toplam vakaların yaklaşık dörtte birinin hastanede yaşamını yitirdiğinin de tespit edildiğini vurgulayan Özlem Demir, "Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bu sonuçları, HIV enfeksiyonunun hastaneye yatış sırasında Covid-19'un hem ciddi hem de kritik formları ve hastanelerdeki ölümler için önemli bir risk faktörü olduğunu gösterdi" dedi.

TÜRKİYE'DE AIDS VAKALARININ YÜZDE 84'Ü ERKEK, YÜZDE 15'İ KADIN

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'deki vaka çalışmalarına değinen Demir, rakamsal verilerle ilgili bilgiler verdi. Demir, "01 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihlerinde arasında 2076 HIV (+) kişi ve 46 AIDS vakası  olmak üzere toplam 2122 vaka doğrulama testi pozitif olarak tespit edildi. Bildirimi yapılan vakaların yüzde 84,63'ü erkek, yüzde 15,36'sı ise kadın olduğu belirlendi. Çalışmada dikkat çeken bir diğer durum da bu vakalar arasında 25-29 yaş grubunun diğer yaş gruplarından daha önde olması" diye konuştu.

2021'DE HIV POZİTİF KİŞİ SAYISI 2 BİN 76

Özlem Demir, Türkiye'de 2014 yılında HIV pozitif kişi sayısı bin 917 iken, 2020 yılında HIV pozitif kişi sayısı 2 bin 76 olduğun belirtti. "Bu durum bize yıllar itibarıyla HIV'ın, dünya çapında milyonlarca insanı etkilediği gibi ülkemizde de trendini artıran önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu gösteriyor. Bu nedenle salgınlarda ve büyük hastalıklarda hiç kimsenin hizmette geri kalmaması ve hastalıklardan korunması için 'Eşitsizliklerle mücadele' durumunu yaygınlaştırmalı, bunu bir halk sağlığı hareketi olarak benimsemeliyiz" dedi.


AIDS'le mücadele, Covid-19 etkisiyle durma noktasına geldi

Koronavirüs, Aralık, AIDS, HIV, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'AIDS'le mücadele, Covid-19 etkisiyle durma noktasına geldi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lodosta dehşet anları kamerada! Çatı anne ile oğlunun üstüne uçtu 09:42 Lodosta dehşet anları kamerada! Çatı anne ile oğlunun üstüne uçtu Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler 09:39 Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi! 08:41 Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi! Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi 08:29 Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek 08:25 Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem 07:39 Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü

Son Dakika Haberleri
09:39 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü
09:39 Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler
09:37 İkinci bebek de kız!
09:35 Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı!
09:20 Son Dakika! Vaka sayılarının arttığı 10 ilimiz
09:14 Son Dakika: İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini bugün de sürdürecek!
09:02 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:58 İddia: Sedat Peker çizgi film formatında belgesel çekiyor! Hedef Z kuşağı!
08:46 Uzman isimden uyarı: Her fırtınada başa sarıyoruz!
08:41 Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi!
İstanbul'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor! İstanbul'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor!         
10:00
Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Fırtınaya denizin ortasında yakalandılar! Feribotta korku dolu anlar kamerada Fırtınaya denizin ortasında yakalandılar! Feribotta korku dolu anlar kamerada         
00:20
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!         
15:21
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 10:08:06. #1.13#
SON DAKİKA: "AIDS'le mücadele, Covid-19 etkisiyle durma noktasına geldi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement