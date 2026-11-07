AK Parti heyeti Karabük'teki diş hastanesinde sunulan yeni tedavileri inceledi - Son Dakika
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AK Parti heyeti Karabük'teki diş hastanesinde sunulan yeni tedavileri inceledi

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AK Parti heyeti Karabük\'teki diş hastanesinde sunulan yeni tedavileri inceledi
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AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve Karabük milletvekilleri, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Hastanede son üç ayda ileri kemik cerrahisi, dental implant ve dijital anestezi sunulmaya başlandı, akademik eğitim de başladı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti teşkilat mensupları, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek son dönemde hayata geçirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette, hastanede son üç ay içerisinde vatandaşların hizmetine sunulan lazer destekli diş beyazlatma, ileri kemik artırımı ve rejeneratif cerrahi, dental implant ve dijital anestezi uygulamaları hakkında bilgi alındı.

Kamu hastanelerinde sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirilebilen ileri kemik cerrahisi uygulamalarıyla implant tedavisi öncesinde kemik desteğine ihtiyaç duyan hastalara Karabük'te daha kapsamlı tedavi imkanı sunulmaya başlandığı belirtildi. Dijital anestezi teknolojisiyle ise özellikle çocuklar ve tedavi kaygısı yaşayan hastalar için daha konforlu bir tedavi süreci hedefleniyor.

Hastanenin Çocuk Diş Hekimliği ve Endodonti alanlarında uzmanlık eğitimi verme yetkisi alması ve her iki bölüme araştırma görevlilerinin tahsis edilmesiyle akademik eğitim faaliyetlerinin de başladığı bildirildi.

Hayata geçirilen yeniliklerin hastanenin teknolojik altyapısını ve akademik kapasitesini güçlendirdiği, Karabük'ün ağız ve diş sağlığı alanında bölgesel bir merkez haline gelmesine katkı sunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
Diş SağlığıAK PartiAnesteziPolitikaKarabükSağlıkSon Dakika

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