Akçakoca'da Tarım İşçilerine Sağlık Desteği - Son Dakika
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Akçakoca'da Tarım İşçilerine Sağlık Desteği

Akçakoca\'da Tarım İşçilerine Sağlık Desteği
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Fındık hasadı için Akçakoca'ya gelen işçilere sağlık kontrolleri ve eğitimler veriliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık hasadının başlamasıyla birlikte ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık çalışmaları aralıksız sürüyor.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden fındık hasadı için ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanlarında saha çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, işçilerin yaşam şartlarını yerinde inceleyerek sağlık kontrollerini titizlikle yürütüyor.

Çalışmalarda 15-49 yaş kadın, gebe ve lohusa izlemleri gerçekleştiriliyor. Yapılan kontrollerde eksik olduğu tespit edilen aşıların tamamlanması için aile sağlığı merkezleriyle koordinasyon sağlanıyor.

Mevsimlik tarım işçilerine sağlık eğitimi

Saha ziyaretlerinde yalnızca sağlık kontrolleriyle sınırlı kalınmıyor. Sağlık ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçilerine üreme sağlığı, anne sütü ve emzirme, aile planlaması, hijyen, çevre ve su güvenliği konularında bilgilendirmeler yapılıyor.

Ayrıca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), sıcak havalarda alınması gereken önlemler ve kanser taramaları hakkında da eğitimler verilerek işçilerin sağlık konusunda bilgilendiriliyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, fındık hasat dönemi boyunca mevsimlik tarım işçilerine yönelik saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Akçakoca'da Tarım İşçilerine Sağlık Desteği - Son Dakika

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