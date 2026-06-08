Aksaray\'da Sağlık Görevlisinden Müdahale

AKSARAY'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan sağlık görevlisi Güllü Güçlüler, mesai sonrası evine gittiği sırada meydana gelen kazayı görüp, yaralı Batuhan D.'ye (14) müdahale etti. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Batuhan D., tedaviye alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Murat K. (41) yönetimindeki 68 AFE 987 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan D.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Batuhan D. yaralandı. Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan ve mesai sonrası otomobiliyle evine giden sağlık görevlisi Güllü Güçlüler, kazayı görünce aracını durdurdu. Ardından kanlar içinde yerde yatan yaralı Batuhan D.'nin yanına koşup, çağrılan ambulans gelene kadar ilk müdahalesini yaptı. Batuhan D.'nin ambulansa alınmasına kadar yanından ayrılmayan Güçlüler, daha sonra aracına binip evine gitti. Yaralı Batuhan D., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.