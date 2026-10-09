Aksaray Eskil\'de 112 Acil Sağlık İstasyon Merkezi görevlendirmelerle hizmete başladı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tefrişat çalışmaları ve personel görevlendirmeleri tamamlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Merkezi hizmete başladı.

Eskil İlçe Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, yapımı ve donanımı tamamlanarak hizmete giren 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Merkezi ile ilçede acil sağlık hizmetlerine ulaşımın hızlanacağını, vatandaşlara daha güvenli, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunulacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Yeni istasyonun Eskil için büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Zavlak, "Eskilimizde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Merkezimizin tefrişatının tamamlanmasının ardından ambulans ve sağlık ekibi görevlendirmeleri de yapılarak istasyonumuz hizmete başlamıştır. Bu önemli hizmetle birlikte, acil sağlık hizmetlerine ulaşım hızlanacak, hemşerilerimize daha etkin, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulacaktır" dedi.