Akupunkturla Baş Ağrısına Son - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akupunkturla Baş Ağrısına Son

26.06.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 yaşındaki Nisa Sade, akupunktur tedavisiyle yıllardır süren baş ağrısından kurtuldu.

Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi'nde akupunktur tedavisi gören 18 yaşındaki Nisa Sade, çocukluğundan bu yana yaşadığı baş ağrısı şikayetinden kurtuldu.

GETAT'ta uzman doktorlarca kupa terapisi (hacamat), ozon, sülük, akupunktur ve hipnoz gibi tedaviler uygulanıyor.

Çocuklarda görülen alt ıslatma, iştahsızlık, sık hastalanma, baş ağrısı gibi pek çok şikayet doktorlarca değerlendirildikten sonra GETAT Merkezi'ne yönlendiriliyor.

Çocukluğundan bu yana yaşadığı baş ağrısından akupunktur tedavisiyle kurtulan Nisa Sade, AA muhabirine, baş ağrılarına kusma ve bayılmaların da eşlik ettiğini belirterek, tedavi amacıyla çok sayıda doktora başvurduğunu söyledi.

Migrenin hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Sade, "Hiç dışarı çıkamıyordum. Arkadaşlarım her yere gidiyordu, ben gidemiyordum. Güneşten bile başım ağrıyordu. Şiddetli, dayanılmaz bir ağrıydı. Birçok hastaneye gittim. Hep ilaç kullandım, sürekli acile gelip serum alıyordum. 4 aydır başım ağrımıyor. Akupunktur tedavisi görüyorum ve çok iyiyim. Şu ana kadar başım hiç ağrımadı. İnşallah bundan sonra da ağrımaz." diye konuştu.

Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, GETAT biriminde görevli Dr. Işın Sönmez Özkarakaya da kendisinin de üniversite 4. sınıftayken bağırsak problemleri yaşadığını, birçok tedavi gördüğünü ancak sonuç alamadığını belirtti.

Hocalarının yönlendirmesiyle akupunktur çalışmasına dahil olduğunu anlatan Özkarakaya, akupunktur tedavisinin ardından şikayetlerinden kurtulduğunu dile getirdi.

Özkarakaya, kendi hikayesiyle beraber geleneksel tıbba ilgi duymaya başladığını, hacamat, ozon tedavisi, homeopati ve en sonunda da akupunktur tedavisini öğrendiğini kaydetti.

"Akupunkturun kendine özgü muayene yöntemleri var"

GETAT'ta çocuk hastalara akupunktur uyguladıklarını anlatan Özkarakaya, "Çocuk hastalarımıza yenidoğandan itibaren uygulayabildiğimiz aslında en güvenilir tedavi yöntemlerinden biri." dedi.

Akupunkturun bu zamana kadar çok sığ bir tedavi olarak bilindiğini, sadece sigara bırakma ve kilo verme şikayetlerinde kullanılmasıyla ön plana çıktığına dikkati çeken Özkarakaya, "Aslında akupunktur çok derin bir ilim. Bir hocam 'Akupunktur ışığı yönetme sanatıdır' der. Her insanın bir ışığı var ve her insanı bir şekilde yönetebilirsin. Buna hastalıklar da dahil. Biz hasta geldiği zaman semptomundan ziyade hastaya bakıp onu değerlendiriyoruz. Akupunkturun kendine özgü muayene yöntemleri var." diye konuştu.

Çocuklarda geniş bir skalada akupunktur tedavisi uygulanıyor

Çocuk hastalarda akupunktur tedavisinin daha iyi sonuç verebildiğini vurgulayan Özkarakaya, "Çünkü daha yepyeni bir beden var karşımızda. Ameliyatlarla, ilaçlarla ya da yanıklarla bozulmamış bir beden. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. O yüzden çocuk hastalarda gece alt ıslatmadan sık hastalanmaya, iştahsızlıktan baş ağrısına kadar çok geniş bir skalada bu tedaviyi uygulayabiliyoruz." dedi.

Özkarakaya, Nisa Sade'nin kendilerine baş ağrısı şikayetiyle geldiğini ve akupunktur tedavisi uyguladıklarını belirtti.

Nisa'nın, ailesinin de söylemine göre 5-6 yaşlarından itibaren ciddi baş ağrısı şikayeti olduğunu ve birçok hekime başvurduğunu kaydeden Özkarakaya, "Biz de değerlendirdik hastayı. 6-7 seans akupunktur tedavisi uyguladık ve şu an gerçekten baş ağrısı şikayeti kalmadı. Aslında baş ağrısı sadece bir semptom. Baş ağrısının neden olduğunu analiz ettiğiniz zaman aslında bedenin iyileştiğini görüyorsunuz. Ani öfke atakları, yeme bozuklukları da olabiliyor baş ağrısına eşlik eden. Onların da geçtiğini gözlemledik. Hastamız mutlu, biz de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Akupunkturla Baş Ağrısına Son - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim

12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:24
TBMM’de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:19:23. #7.12#
SON DAKİKA: Akupunkturla Baş Ağrısına Son - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.