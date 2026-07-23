Alaşehir\'e \'Bebek Dostu\' Unvanı

Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri sonucunda Alaşehir Sağlıklı Hayat Merkezi, anne sütünün teşvik edilmesi ve emzirmenin desteklenmesine yönelik başarılı çalışmalarıyla 'Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi' unvanını almaya hak kazandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar önemli bir başarıyla taçlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Alaşehir Sağlıklı Hayat Merkezi, "Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi" unvanını almaya hak kazandı.

Anne sütünün teşvik edilmesi, emzirmenin korunması ve desteklenmesi amacıyla belirlenen kriterleri başarıyla yerine getiren Alaşehir Sağlıklı Hayat Merkezi, yürüttüğü çalışmalarla Bakanlık tarafından verilen unvanı almaya layık görüldü.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fatma Seven, alınan unvanın anne ve bebek sağlığını önceleyen hizmet anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "Anne sütü, bebeklerimizin sağlıklı büyüme ve gelişiminde vazgeçilmez bir yere sahip. Emzirmenin korunması ve desteklenmesi anne ve bebek sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu unvanı almamızda emeği geçen başta Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimimiz Uzm. Dr. Merve Türkan olmak üzere tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Anne sütünü korumaya, emzirmeyi desteklemeye ve ailelerimizi doğru bilgilerle buluşturmaya yönelik çalışmalarımızı aynı özveri ve kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Program kapsamında gebelik döneminden itibaren anne adaylarına emzirme konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilirken, doğum sonrasında da annelere emzirme desteği sağlanıyor. Sağlık personelleri tarafından ailelere, bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmesi, 6'ncı aydan sonra ise uygun tamamlayıcı besinlerle birlikte emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesinin önemi anlatılıyor.

Öte yandan her yıl 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası kapsamında da anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimindeki önemi konusunda farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Uzmanlar, anne sütünün bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, enfeksiyonlara karşı koruyucu özellik taşıdığını ve emzirmenin anne ile bebek arasındaki bağı kuvvetlendirirken anne sağlığı açısından da önemli faydalar sağladığını belirtiyor.

Alaşehir Sağlıklı Hayat Merkezi'nin aldığı "Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi" unvanının, anne sütünü teşvik eden, emzirmeyi destekleyen ve anne ile bebek sağlığını merkeze alan sağlık hizmetlerinin önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi. - MANİSA