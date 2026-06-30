ALKÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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ALKÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

ALKÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
30.06.2026 17:29
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ALKÜ Tıp Fakültesi, 90 mezunun diplomalarını aldığı görkemli bir törenle 2025-2026 akademik yılını kutladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi, 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Törenini coşkuyla gerçekleştirdi. Fakültenin 4. dönem mezunları olan 90 genç hekim, düzenlenen görkemli törenle diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) gurur günlerinden birini daha yaşadı. ALKÜ Tıp Fakültesi'nde 90 öğrenci hekimlik yemini ederek mezun oldu. Meslekte ilk adımlarını atan genç hekimlerin ALKÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Kestel Yerleşkesi Amfitiyatro alanında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, üniversitenin tanıtım videosu ve öğrencilerin hazırladığı fotoğraf gösterisiyle devam etti.

"Hekimlik vicdanla icra edilen bir yaşam biçimidir"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, törende yaptığı konuşmada hekimliğin sadece bilgiyle değil; vicdan, merhamet, sabır ve dürüstlükle icra edilen bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Kılıç, günümüzde yapay zeka ve robotik cerrahinin tıbbı şekillendirdiğini ancak hiçbir teknolojinin empati ve insan sevgisinin yerini tutamayacağını belirtti. Ayrıca mezunlara, diplomalarını aldıkları ALKÜ'ye ve meslek etik değerlerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Prof. Dr. Kılıç, mezun öğrencileri ve aileleri tebrik ederek hayatlarında başarılar diledi.

"Bu gurur tüm ailelerimizin"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selime Çelik Erden, bu yıl 4. dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Kendi mezuniyetinden örnekler vererek ailelere seslenen Erden, "Evlatlarınız bugün sizlere bu dünyadaki cenneti yaşatıyorlar." diyerek ailelerin fedakarlıklarına teşekkür etti. Dönem birincisi Dr. Yunus Emre Gözey, mezuniyet kütüğüne ismini çaktıktan sonra yaptığı konuşmada, ailelere ve hocalarına teşekkür ederek dönem arkadaşlarına başarılar diledi.

Dereceye girenlere ödüller verildi

Törende dönem birincisi Dr. Yunus Emre Gözey, ikinci Dr. Emre Bıçak ve üçüncü Dr. Bengü Sena Göçkün diplomalarını üniversite protokolünün elinden aldı. Ayrıca Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından verilen "Yılın İnternü" ödülü Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz tarafından mezun öğrenci Ecem Karabağ'a verildi. Tören, öğrencilere diploma taktimi ile devam etti. Dekan Erden'ın öğrencilere hekimlik andı yatırdıktan sonra mezunlar kepleri havaya atarak mesleğe adım atmanın heyecanını hep birlikte yaşadılar. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Işık Bayraktar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Selime Çelik Erden, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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