Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti - Son Dakika

Son günlerde birçok vatandaş, Sağlık Bakanlığı'nın 2011 yılında faaliyete geçirdiği Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 üzerinden kamu hastanelerine randevu bulamamaktan dert yanıyor.

AYLAR SONRASINA RANDEVU VERİLİYOR

Şikayetlerini sosyal medya platformlarından dile getiren vatandaşlar, bazı polikliniklerde aylar sonrasına randevu verilebildiğini belirtiyor. Kimi polikliniklerde ise aylar sonrasına bile randevu oluşturulamıyor.

ŞİKAYET YAĞIYOR

Sosyal medyada MHRS ve Alo 182 için yazılan binlerce şikayet var. İşte onlardan bazıları: