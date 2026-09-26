Amasya'da güvenlik personeline çevik iletişim ve dayanıklılık eğitimi verildi - Son Dakika
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Amasya'da güvenlik personeline çevik iletişim ve dayanıklılık eğitimi verildi

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Amasya\'da güvenlik personeline çevik iletişim ve dayanıklılık eğitimi verildi
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Amasya'da sağlıkta kaliteyi artırma projesi kapsamında hastane güvenlik personeline etkili iletişim, stresle baş etme ve motivasyon eğitimi verildi. Eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifika verildi, eğitimlerin süreceği bildirildi.

Amasya'da sağlıkta kalitenin artması amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programları uygulanıyor. Hastane personeline etkili iletişim eğitimi verildi.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle yürütülen "Sağlık Kahramanlarının Görünmeyen Gücü: Çevik İletişim ve Duygusal Dayanıklılık Projesi" kapsamındaki eğitim programı devam ediyor.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli güvenlik hizmetleri birimi personellerine yönelik uzman eğitmenlerin sunumlarıyla gerçekleştirilen programda etkili iletişim, stresle baş etme yöntemleri ve motivasyon eğitimleri işlendi.

Eğitim süreci kriz yönetimi, rol oynama ve bilinçli farkındalık gibi interaktif tekniklerle pekiştirildi. Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım sertifikaları verildi.

Hastaneden yapılan açıklamada çalışanların gelişimini ve sağlık hizmetlerinin niteliğini destekleyen eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
HastaneAmasyaEğitimSağlıkSon Dakika

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