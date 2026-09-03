Amasya'daki gebe okulu anne adaylarını uygulamalı eğitimle bilinçlendiriyor - Son Dakika
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Amasya'daki gebe okulu anne adaylarını uygulamalı eğitimle bilinçlendiriyor

Amasya\'daki gebe okulu anne adaylarını uygulamalı eğitimle bilinçlendiriyor
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Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki gebe okulu, uzman doktor ve ebeler eşliğinde anne adaylarını hamilelik ve doğum sonrası sürece hazırlıyor. Oyuncak bebeklerle verilen uygulamalı eğitimlere aylık ortalama 90 anne adayı başvuruyor.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan gebe okulu anne adaylarını anneliğe hazırlayarak bilinçli anneler yetiştiriyor.

Gebe okulu anne adaylarını hamilelik sürecinden anneliğin ilk adımlarına kadar her aşamada destekliyor. Güvenli ve sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek isteyen anne adayları, bu okulda aldıkları eğitimlerle hem teorik hem de pratik olarak anneliğe hazırlanıyor.

Uzman doktorlar ve ebeler tarafından gebelerin lohusalık dönemini rahat geçirmelerini sağlamak ve doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası döneme dair eğitimler verilen gebe okulunda anne adayları hem sağlıklı bir gebelik hem de gebelik sonrası annelik için bilinçlendiriliyor.

Gebe okulunda oyuncak bebeklerle anne adaylarına uygulamalı eğitimler de veriliyor. Bebekler nasıl tutulmalı, nasıl emzirilmeli ve nasıl yıkanmalı gibi eğitimler de uygulamalı olarak anne adaylarına birebir gösteriliyor.

Gebe okuluna aylık ortalama 90 anne adayı başvuruda bulunuyor.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Amasya'daki gebe okulu anne adaylarını uygulamalı eğitimle bilinçlendiriyor - Son Dakika

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