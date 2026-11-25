Amasya Üniversitesi Hastanesinin göz kliniğine YAG lazer cihazı kazandırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Üniversitesi Hastanesinin göz kliniğine hizmet kapasitesini artırmak amacıyla YAG lazer cihazı kazandırıldı. Yüksek teknolojili cihaz, katarakt ameliyatı sonrasında oluşabilen görme bulanıklığının giderilmesinde ve göz tansiyonunun belirli türlerinde uygulanacak.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne göz hastalıkları kliniğinin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla lazer cihazı alındı.
Hastaneden yapılan açıklamada yüksek teknolojiye sahip YAG lazer cihazının özellikle katarakt ameliyatı sonrasında gelişebilen görme bulanıklığının giderilmesinde ve göz tansiyonunun belirli türlerinde uygulandığı bildirildi. Açıklamada, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda vatandaş odaklı ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak amacıyla hastanenin tıbbi donanımını güçlendirmeye devam edileceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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