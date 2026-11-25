Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne göz hastalıkları kliniğinin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla lazer cihazı alındı.

Hastaneden yapılan açıklamada yüksek teknolojiye sahip YAG lazer cihazının özellikle katarakt ameliyatı sonrasında gelişebilen görme bulanıklığının giderilmesinde ve göz tansiyonunun belirli türlerinde uygulandığı bildirildi. Açıklamada, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda vatandaş odaklı ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak amacıyla hastanenin tıbbi donanımını güçlendirmeye devam edileceği belirtildi.