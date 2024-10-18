Anne Adaylarına Destek Eğitimi

Sağlık

Anne adayları, bu eğitimle çocuklarını daha iyi yetiştirecek

SAKARYA - Anne adayları gebe eğitim sınıflarında, gebelikten doğum sonrası sürece kadar birçok hususta bilgi ve beceri kazanıyor. Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde anne adayları da aldıkları eğitimler sayesinde doğum sürecine daha bilinçli ve hazır hale geliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneler ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde hizmete sunulan gebe okulları ve sınıfları, anne adaylarının takdirini topluyor. Her kadının gebelik, doğum, yenidoğan bakımı ve üreme sağlığı hakkında yeterli eğitim alması gerektiği anlayışıyla yürütülen bu program, anne adaylarının bilinçli bir doğum süreci geçirmesini hedefliyor. Gebe sınıflarında normal doğum, ağrı yönetimi, doğum sonrası bakım ve annelik sürecine uyum gibi konularda eğitimler veriliyor.

Sakarya Serdivan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde verilen eğitimlere katılan Setenay Özay ve Gülşah Özel, aldıkları bilgilerle doğacak bebeklerine daha iyi bakabilme bilincinde olmanın mutluluğunu yaşıyor. Gebe Sınıfında hizmet veren Ebe Hatice Kavas, aile hekimleri ve kadın doğum uzmanlarının yönlendirmesiyle anne ve baba adaylarına doğum süreci hakkında bilgiler vererek, "Anne adaylarımıza gebelik sürecinde meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, doğum sonrası bebeğin bakımı, beslenme, lohusalık dönemi ve aile planlaması konularında eğitimler veriyoruz" dedi.

"Birçok hususta hem teorik hem de pratik eğitimler alıyoruz"

Serdivan SHM Gebe Sınıfına katılan Setenay Özay, ilk gebeliği olduğunu ve daha önce bu yönde bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Üç haftadır buraya geliyorum. Lohusalık, çocuk bakımı, gebeliğimde dikkat etmem gereken hususlar, gebelik sonrası neler yapmalıyım hem benim hem de bebeğimin beslenmesiyle ilgili öneriler gibi birçok hususta hem teorik hem de pratik eğitimler alıyoruz. Bu bilgiler bana çok faydalı oldu. Normal doğum istiyorum ve çok korkularım vardı. Şimdi daha rahatlamış durumdayım ve sağlığım el verirse normal doğum yapmak istiyorum" diye konuştu.

"Bu güzel bir duygu ve her annenin bu hissi yaşamasını isterim"

İkinci gebeliğini yaşayan Gülşah Özel, daha önce de Gebe Sınıfı eğitimlerine katıldığını belirterek, "İkinci kez normal doğumum olacak inşallah. Hem gebe eğitim sınıfında doğum öncesi ve sonrası eğitimleri aldım, hem de SHM'de hizmet veren diyetisyenden yararlandım. Aktif emzirmenin nasıl daha iyi olduğunu daha sonra bebeğimizi nasıl yıkamamız gerektiğini, bebeğimle nasıl ilgilenmem gerektiğini, doğum sürecinde neler yaşayacağımı ve nasıl bir sürecin beni beklediğini öğrendim ve birinci doğumum bu şekilde rahat oldu. Bu güzel bir duygu ve her annenin bu hissi yaşamasını isterim. Bundan sonraki doğumlarımın daha da rahat olacağını söylüyorlar, inşallah öyle olur" şeklinde konuştu.