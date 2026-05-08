Anne Sempozyumu Başladı

Anne Çocuk Eğitim ve Araştırma Derneği (AÇEAD) tarafından düzenlenen "Anne Sempozyumu"nun başladığı bildirildi.

AÇEAD'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan sempozyum Green Park Otel Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

AÇEAD Başkanı Prof. Dr. Nilgün Altuntaş, yaptığı açıklamada, sempozyumu, kadının hem anne hem eş hem de toplum içindeki diğer rolleri nedeniyle üstlendiği sorumlulukları yerine getirirken, ruhsal ve bedensel açıdan tam bir iyilik haline ulaşabilmesi için neler yapılması gerektiğini ele almak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Sempozyum süresince kadın hastalıkları ve doğum, ruh sağlığı ve hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi alanlarda uzman hekimler, bilim insanları, hukukçular ve sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini anne ve anne adaylarıyla paylaşacağını kaydeden Altuntaş, katılımcıların, merak ettikleri konularda uzmanlara doğrudan soru yöneltme imkanı da bulacağını söyledi.

Prof. Dr. Altuntaş, "Amacımız, annelerimizin ve anne adaylarımızın bu toplantıdan, hem kendi sağlıkları hem çocukları hem de aile yaşamları ile ilgili konularda daha bilinçli, daha donanımlı ve sorularına cevap bulmuş şekilde ayrılmalarıdır." ifadesini kullandı.

Yarın sona erecek sempozyum kapsamında sağlıklı bir gebelik için yapılması gerekenlerden anne-bebek arasındaki bağın güçlendirilmesinde kritik rol oynayan emzirme ve anne sütünün önemine, çocukların hem ruhsal hem de fiziksel açıdan sağlıklı gelişimi için ebeveynlere düşen sorumluluklardan çocuk odaklı hukuk ve çocuk ruh sağlığında koruyucu yaklaşımlara kadar geniş bir yelpazede başlıklar ele alınacak.