Antalya'da, "12. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" başladı - Son Dakika

Antalya'da, Türkiye'nin en büyük sağlık sektör buluşması olarak gösterilen, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneğinin düzenlediği, "12. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları", başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başlayan toplantılarda "sağlıkta dijitalleşme ve sağlık politikaları ile etkileşimi", "sağlıkta gelecek politikaları" konuları ele alınacak.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sebahattin Aydın, programın açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının henüz bitmediğini ve Dünya Sağlık Örgütünün salgının bittiğini ilan etmediğini söyledi.

Dünyada sağlık sistemlerinin salgın döneminde büyük bir sınava tabi tutulduğunu belirten Aydın, "Sağlık sistemleri denince bunlar çok şablona oturtulabilir sistemler değil. Ülkelerin siyasal ve ekonomik tercihleri, ekonomik altyapıları, kültürel, inanç değerleri dahil bu sistemleri çok etkileyen unsurlardır." dedi.

Aydın, Türk sağlık sisteminin bu olumsuz durumdan çok fazla etkilenmediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu ise bilgiyi elinde tutan ve iyi değerlendiren kurumların büyüdüğüne işaret etti.

Sadece yazılımlar ve uygulamalar sunan dünya devi şirketlerin ortaya çıktığını vurgulayan Ramazanoğlu, "Dijitalleşmeyi bir şemsiye olarak tanımlayabiliriz. Bunun altında hayatımızın her alanını etkileyen uygulama alanları mevcut. Sağlık sisteminde yeni bir yol ve yeni ufuklar arayışı içindeyiz. Hastalıklarla baş etme, takip ve tedavi yöntemleri önümüzdeki yıllarda ana problem ve konularımız olarak önümüzde duracak." diye konuştu.

"Geçen yıl sağlık hizmetlerine başvuru sayısı 450 milyona ulaştı"

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan da salgın sürecince Sağlık Bakanlığı ile çok hızlı bir şekilde hem inisiyatif hem de pozisyon aldıklarını kaydetti.

Bu sürecin sıkıntısız atlatılmasında hem sağlık çalışanları hem de özel sektörün çok büyük katkı ve emeği olduğunu aktaran Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2006'da sosyal güvenlik reformunu hayata geçirdik. Bu reformun en önemli ayağı, genel sağlık sigortası sistemiydi. Burada temel amacımız ülkede yaşayan herkesin sağlığa erişimini kolaylaştırmak. Bu kapsamda şu anda ulusumuzun tamamı sağlık güvencesi altında. Teminat paketi olarak baktığımızda da Sosyal Güvenlik Kurumunun sunduğu teminat paketi, dünyadaki en kapsamlı teminat paketlerinden birisi. Sağlık hizmetini sunarken en önemli paydaşlarımızdan birisi özel sağlık hizmet sunucularımız. Şu anda yaklaşık 2 bin 400 sözleşmeli sağlık hizmet sunucumuz var. Bunların yaklaşık 1400'ü özel sağlık hizmet sunucusu. 2010'da sağlık hizmetlerine başvuru sayısı 270 milyonlar seviyesinde iken bu sayı geçtiğimiz yıl 450 milyona ulaştı. Bu da sağlık önündeki kaldırdığımız engellerin en büyük göstergesi. 2021'de özel sağlık hizmet sunucularına yaptığımız ödemeler yaklaşık 14,5 milyar lira tutarında."

"12. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları", 27 Mart'ta sona erecek.