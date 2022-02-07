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Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi - Son Dakika

Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi

07.02.2022 17:37

Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi Antalya'da ailesinin para vermemesi üzerine bunalıma girdiği iddia edilen genç, balkon demirine ve boynuna bağladığı iple eylemde bulundu.

Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi

ANTALYA - Antalya'da ailesinin para vermemesi üzerine bunalıma girdiği iddia edilen genç, balkon demirine ve boynuna bağladığı iple eylemde bulundu. Elinde satır bulunan şahıs 3 saatin sonunda, polisin babasından alıp poşetle verdiği 400 TL ile eyleminden vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 728 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Kısa süre önce askerden gelen Y.D.(21)ailesinden iddiaya göre ihtiyaçları için para istedi. Olumsuz yanıt alan Y.D, ailesini evden dışarı çıkardıktan sonra, kapıyı kilitledi ve balkona çıktı. Y.D, üstü çıplak şekilde boynuna bağladığı ipin bir ucunu da balkon demirine bağladı. Y.D'yi o şekilde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polisin yanı sıra, tedbir amaçlı sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Balkon demirine oturan ve zaman eline aldığı bıçak ve satırla korku dolu anlar yaşatan Y.D'nin eylemini vatandaşlar da endişeli gözlerle izledi. Polisin bir saatlik çalışmasına rağmen Y.D'nin eyleminden vazgeçmemesi üzerine bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Sokak araç ve yaya girişine kapatıldı. Zaman zaman daireye girip çıkan ve üşüyen Y.D'nin üzerine önce kazak, daha sonra mont giydiği görüldü. Polis ekipleri aileden aldıkları bir miktar parayı Y.D'yi ikna etmek için kullandı. Miktarı az bulan Y.D, 400 TL karşılığında eylemine son verdi. Y.D, balkondan iple sarkıttığı poşetle parayı aldı ve kapıyı açtı. Y.D. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi
Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi
Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi
Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi
Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi
Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi
Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi
Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi
Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi
Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi
Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi

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Türk Lirası, Muratpaşa, Antalya, Polis, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Balkona astığı iple intihara kalkışan genç verilen parayla ikna edilebildi - Son Dakika


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