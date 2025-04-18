Antalya'da Normal Doğum Farkındalığı Artırılıyor

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, "Normal Doğum Eylem Planı" farkındalık oluşturuyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Hadrian Kapısı, Yivli Minare Medresesi, Alanya Kızılkule ve Alanya Müzesi gibi şehrin tarihi ve kültürel simgelerine bilgilendirici brandalar asılacak.

Bu uygulamayla, tarihi mekanlarda kamusal farkındalık oluşturulması ve toplumda sağlık konusunda bilinç düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.