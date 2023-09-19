Artvin'de kuduz köpek vakası:3 köy için karantinaya alındı - Son Dakika

Artvin'de kuduz köpek vakası:3 köy için karantinaya alındı

Artvin\'de kuduz köpek vakası:3 köy için karantinaya alındı
Son Güncelleme: 19.09.2023 18:36

Artvin'in Arhavi ilçesinde sahibini ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Söz konusu gelişme sonrası ilçeye bağlı Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köyleri 6 ay süreyle karantinaya alındı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde sahibini ısıran köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köylerinde 6 ay süreyle hayvan hareketliğine kısıtlama geldi.

TASMAYI AÇARKEN SALDIRIYA UĞRADI

Yolgeçen köyünde M.G. isimli vatandaş, sahiplendiği köpek tarafından ısırıldı. Köpeğinin boynunu sıkan tasmayı açmak için yanına yaklaştığında köpeğinin saldırısına uğrayan M.G., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. M.G., Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Veteriner hekim kontrolünde tedavisi yapılan köpeğin çok kısa bir süre sonra ölmesi üzerine şüphelenen Arhavi İlçe Tarım Müdürlüğü, köpeğin leşini otopsi için Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi.

KÖPEĞE "KUDUZ" TEŞHİSİ KONULDU

Otopsi sonucuna göre köpeğe 'kuduz' teşhisi konulması üzerine, Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köyleri 6 ay süreyle karantina altına alındı. Hayvan hareketliliğini ilgilendiren karantinada, ekipler bölgede çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Artvin'de kuduz köpek vakası:3 köy için karantinaya alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de kuduz köpek vakası:3 köy için karantinaya alındı - Son Dakika
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