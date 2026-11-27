Arıcak Devlet Hastanesi'nde Bebek Dostu Hastane çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarına verilen eğitimler devam ediyor.

Bebek Dostu Hastane çalışmaları çerçevesinde Arıcak Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Anne ve bebek sağlığının korunması, emzirmenin desteklenmesi ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefiyle düzenlenen eğitimlerde, sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalıklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Eğitim programı kapsamında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cansu İrem Demirkıran, mesleki tecrübelerini ve anne-bebek sağlığına dair bilgi birikimini sağlık çalışanlarıyla paylaştı.