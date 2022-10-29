Artvin'de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Artvin'de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu... O anlar kamerada

29.10.2022 11:19

Artvin'de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu.

Artvin'de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu... O anlar kamerada

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir esnaf fenalaşan yaşlı adama yaptığı müdahale hayata tutunmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Abdullah Yıldırım, işletmesinin kapısında fenalaşarak yere yığılan bir adamı fark etti. Çevredekilerin yardımıyla yaşlı adamı dükkanına taşıyan Yıldırım, ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı adam sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye götürülürken yaşlı adamın fenalaştığı ve esnafın müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Abdullah Yıldırım, Kemalpaşa, Artvin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Artvin'de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu... O anlar kamerada - Son Dakika
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